英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 邊代係宗師?
9:30 新造電視
10:00 權能時間
11:00 至尚生活及明珠雜誌
11:50 走進摩納哥
12:50 花生動畫
1:00 橫「沖」直撞（ⅤⅢ）（PG）
1:50 100道風味
1:55 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅡ）
2:50 大城小廚日日煮
3:20 世界真細小
3:30 恩雨之聲
4:00 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 邊代係宗師?
5:00 毛毛故事時間
5:30 知多一點點（Ⅲ）
6:00 東瀛四季
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 超級餅藝大師（Ⅲ）
8:30 全英一叮（ⅩⅥ）（PG）
9:20 100道風味
9:30 悍戰太平洋2起義時空（PG）
11:45 晚間新聞
12:05 賽馬預測（馬會）
12:35 大城小廚日日煮
1:05 中國24小時
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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