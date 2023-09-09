離婚導火線曝光 Sophie攬仔隊酒 Joe Jonas撇蒲精老婆

美國兄弟組合Jonas Brothers成員Joe Jonas與英國女星Sophie Turner早前被爆婚變，結束4年婚姻，消息傳出後，Joe即向法庭入紙正式離婚，至於原因眾說紛紜，近日便有外媒爆他頂唔順老婆愛蒲，主動要求分開。

Joe與Sophie日前發出聯合聲明，指離婚是共同決定，希望外界給予他們及女兒私隱。據知2人性格一向南轅北轍，知情人士說：「佢（Sophie）喜愛開P，但老公卻喜歡留喺屋企，雙方嘅生活方式好唔同。」話口未完，有傳媒公開多張Sophie離婚前幾日，在英國一間酒吧攬仔飲酒的狂歡照，據知她當時是與劇組慶祝新劇《Joan》煞科而舉行派對。

相中可見，Sophie除了狂隊酒外，又與一名神秘男子攬頭攬頸，完全無視老公的感受。事後酒吧老闆Hezron Stephenson受訪，指Sophie玩得好開心、好放鬆，與大家有講有笑，完全感受不到她正經歷離婚，而與她交談期間，她亦對老公及女兒隻字不提。

樂做湊仔公 至於Joe離婚後如常開工，與兄弟出騷，雖然忙於工作，他仍被狗仔隊拍得湊住兩名年幼女兒外出食晏，絕對是「廿四孝老竇」。不過也有傳媒為Sophie解畫，指她身在英國拍劇，才將女兒留給老公照顧。