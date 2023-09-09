獨家訪問：高不可攀 旁人彈開 陳楨怡踩6吋高踭 匿埋學行
無綫藝人陳楨怡近日穿起本地時裝設計師的靚衫，在港欣賞時裝騷，雖然不用上台行Catwalk，但亦被6吋高踭鞋考起，事前要在家中「學行」，她笑說：「未試過着咁高嘅高踭鞋，呢對高踭鞋係人生着過最高嘅一對，所以行起上嚟好驚，喺屋企練習咗好耐。」身形高挑的她穿起這對鞋，更顯高人一等，旁人紛紛退避三舍，她笑說：「着咗呢對鞋，坐低都仲OK，但係一企起身同埋影相，就發覺身邊啲人走開晒！」
怕醜唔做模特兒
擁有模特兒身材的她平日也喜歡睇騷，卻從沒想過做Model，她說：「自己怕醜，所以冇諗過，不過讀大學嘅時候做過一次Model，喺慈善騷着同學作品。」她曾修讀時裝設計，對設計靚衫更有興趣，平日一有靈感就會揮筆畫下圖樣，也試過將服裝造出來送給朋友，將創意化成實物。
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