楊冪做老細 一個玩晒

內地女星楊冪早前宣布自立門戶，近日有指她的新公司取名為「天伊娛樂」，其母親持股60%、楊冪新經理人詩搖持股30%，不過剩下10%由誰人持有則未有透露。如此計算，楊冪往後的自由度便會更大，而楊冪新公司現時的主力藝人僅得她一人，尚未向外公布還有哪些藝人會加盟。