9月9日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月09日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
楊冪做老細 一個玩晒
楊冪事業更上一層樓，依家仲話晒事添！
內地女星楊冪早前宣布自立門戶，近日有指她的新公司取名為「天伊娛樂」，其母親持股60%、楊冪新經理人詩搖持股30%，不過剩下10%由誰人持有則未有透露。如此計算，楊冪往後的自由度便會更大，而楊冪新公司現時的主力藝人僅得她一人，尚未向外公布還有哪些藝人會加盟。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230909-0909_00282_064/楊冪做老細--一個玩晒
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc