《好聲音》反口突翻生？

天后李玟生前疑遭《中國好聲音》節目組欺凌，事件不斷發酵，上個月25日節目終於宣布停播，惟事隔沒多久，就驚傳節目復播的消息。昨日的節目表上驚現《中國好聲音》，甚至一日播兩次，令網民震怒並引起熱議，但翻查電視台官方的節目表，其實已轉播其他節目，估計是有網民刻意改圖引來誤會。