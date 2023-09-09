中娛星動：P圖出事 群情洶湧 趙露思被強制「換臉」 品牌方跪低

內地「甜寵女神」趙露思近日為服裝品牌拍攝宣傳照，疑被嚴重P圖，外貌走樣引起熱議，品牌方見群情洶湧即跪低發道歉文，指新手美工經驗不足，選用了一鍵式美圖方案所致。

趙露思早前憑甜寵劇集《偷偷藏不住》人氣再升，獲不少品牌垂青，不過近日與某服裝品牌首次合作便出事！她為品牌拍攝的宣傳照曝光後，被網友發現過分P圖，與其實際的五官有明顯差異，熱議也因此而起。品牌方見狀，連忙於前日在官網向趙露思發了一篇道歉文，指因為他們的工作疏忽，給大家及露思造成了不必要的誤會與傷害，為此他們感到十分難受。

新美工成罪魁禍首 公司亦為事件由來作出交代，透露起因乃新合作的一位美工，於調整衣服毛線及光線期間，粗心地選用了一鍵式美圖方案，並在未經上級確認的情況下，直接上傳，更表示：「當我們媒體部同事監測到相關發布動態時，就已經勒令對方發布原圖。」但因對方工作經驗不足，未先刪除有關相片，所以留下了紀錄被黑粉利用，造成現今的事態發展及不良影響。品牌方直言該道歉文也許未能彌補相關損失，但寄望外界能感受到他們的真心，而對於是次道歉，趙露思的工作室尚未表態。