陳欣茵轉戰大銀幕 趙希洛戲份少冇對白 心淡離巢

藝人趙希洛效力無綫多年兼曾奪「最佳女配角」，惟往後慘被忽略，角色愈做愈細，故有指她即將離巢向外發展。而日前宣布約滿的陳欣茵則殺入影壇，麥明詩亦現身片場惹復出疑雲。

無綫「御用癲婆」趙希洛形象鮮明，演技精湛，憑劇集《金宵大廈》飾演因兒子早夭而憶子成狂的何太，獲得「最佳女配角」獎。惟有消息指她將告別效力了16年的公司，其藝人資料已從無綫官網下架。不少網民對她離巢大呼不捨。今年播出的劇集《隱形戰隊》成為她的告別作品，她飾演隱形任務戰略部隊的其中一員顧芳婷。播出時已經有網民表示她的戲份十分少，幾乎沒有對白，覺得她奪得「最佳女配角」後卻被忽視，角色愈做愈細惹來熱議。

麥明詩現身片場 其實近期不少無綫小花相繼離巢向外發展，陳欣茵宣布離開無綫時亦直言「毫無牽絆地享受生命係終極嘅人生意義」。原來她已轉戰影壇並於社交網晒出與導演葉念琛的合照，表示：「人生第一次拍電影，冇諗過完約兩日後可以做到自己夢想嘅第一步，想喺大銀幕見到自己。由今日開始正式成為電影演員。請多多指教。」而淡出幕前的「十優港姐」麥明詩亦有現身片場，即惹起復出疑雲。有份演出的孫慧雪分享片場照片，驚見麥明詩亦在場，網民力推她復出，紛紛留言表示相當期待她的演出。