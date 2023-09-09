擁有一雙招牌長腿的蘇皓兒（Chloe），趁着準備入秋換季之時，即穿着新裝做時裝達人，日前她穿了一件黃色冷衫，配以灰色短裙，色彩鮮明突出，不過怎樣也不及她的長腿吸睛，網民紛紛留言大讚她是「長腿女神」、「神聖的腿」，不過亦有網民指是「照騙」，長得不合比例，留言：「呃鬼……你邊度有咁高。」