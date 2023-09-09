顧此失彼 難逃是非 姜濤換髮型師避嫌 激嬲爵屎

姜濤是非可謂沒完沒了，近日他到台灣宣傳新戲，有指因避嫌而沒有帶御用髮型師兼緋聞女友Lydia同行，不料換上呂爵安常用的髮型師同樣惹麻煩，引起不少「爵屎」極度不滿，在網上留言鬧爆！

MIRROR人氣成員姜濤近期極惹是非，繼「道歉論」受到不少批評後，近日到台灣宣傳新片亦被轟，全因他今次沒有與早前跟他傳緋聞的髮型師Lydia同往，反而用了平時跟開呂爵安（Edan）的髮型師，令Edan日前出活動之髮型師就變了Lydia，有指此事令爵屎（Edan粉絲暱稱）嬲爆，於網上狂鬧姜濤搶走Edan的髮型師，並寸爆留言話要送個「緋聞隔離器」給姜濤！

雖然屢成狙擊目標，但無損姜濤的工作心情，前日他便與宋芸樺、姚淳耀、李嘉文等於台灣出席其主演電影《我的天堂城市》首映禮，來自不同地方的數百粉絲塞爆西門町。片中的他飾演到紐約求學的追夢少年Jack，事前特別學習Popping舞步，在片中大騷舞技，他謙虛指：「自己跳舞並不厲害，MIRROR的成員中有更厲害的人。」

氹宋芸樺真人更靚 姜濤指今次台灣宣傳之行將停留約4至5天，希望在旅程中能嘗到梅子粉加地瓜球、牛肉麵及車輪餅。他亦透露曾看過電影《我的少女時代》，對女主角宋芸樺很有印象，可惜早前遠赴紐約拍戲期間，全程2人都未有對戲的機會，首映禮上才是第一次見面，姜濤隨即在宋芸樺面前賣口乖說：「本人比電影還漂亮！」相當識氹人。