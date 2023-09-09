凱旋返港約食飯 梁朝偉重拾拍戲初心 講Fun唔講金

獲頒「金獅獎」的影帝梁朝偉昨日凱旋返港，他自認早已恨到流口水，今次圓夢，總算對41年努力有交代，而今後接戲只求開心。

梁朝偉日前獲《第80屆威尼斯電影節》頒發「終身成就金獅獎」，成為首位獲該殊榮的華人演員，昨日他在黑雨警告下抵港，捧着獎座笑笑口出閘。

談到得獎心情，他表示當頒獎嘉賓李安致詞時已眼濕濕：「最感動係全部人起身鼓掌，覺得呢41年總算係對自己有交代。」對於被讚為港爭光，他謙稱電影是團體工作：「咁多年來，由做電視台開始，受好多好導演啟發，唔通個獎唔係屬於佢哋嘅咩？仲有茶水同服裝，係大家成就咗我，我好彩我上去攞，個獎係屬於大家，應該一齊分享。」提到李安讚他的眼神勝過千言萬語，他笑言不會意識到：「我點知呀！我淨係做，只係意識到我做咗好多準備。」

問到「金獅獎」是否其目標？偉仔坦承是他夢寐以求的獎項：「上一次李安嘅《色，戒》攞獎，佢擺咗個獎喺度，跟住話個獎係大家嘅，我望到個獎，流口水呀！如果有機會攞就好喇！但唔係想就有，係好彩囉！（下個目標係奧斯卡？）依家有番拍戲嘅初心，盡量去享受一班人一齊嘅旅程，只要做好，就會有好效果同質素。」他計劃跟家人及朋友食飯慶祝，但不會大搞派對，至於會否加片酬？他認為開心最重要：「同一班人開心，緊要過你畀筆錢我。」

大學取經準備新片 偉仔將於明年3月到德國為歐洲片開工，飾演腦神經科學家，他早於2個月前已在香港多間大學請教有關專家，計劃花8個月準備。另外，他早前客串韓國女團NewJeans的MV，他解釋唱片公司老闆剛好認識他的朋友：「我話如果可以滿足我3個條件就拍，第1、我喺邊你就喺邊度拍；第2、我個造型你唔可以管；第3、我只係得兩個鐘。（做咗佢哋粉絲？）好似佢哋係我嘅粉絲。」