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倪妮玩復古風變身貴婦
倪妮舉手投足都極盡誘惑。
憑電影《消失的她》人氣急升的內地女星倪妮，日前在上海美術館出席珠寶品牌舉辦的開幕典禮。氣質過人的她以復古波浪劉海髮型亮相，身穿由韓國設計師打造的新一季黑色緊身拖尾長裙登場，配搭綠色的珠寶，高貴艷麗。其禮服胸前採波浪形剪裁，凸出倪妮的性感鎖骨，而下身裙襬緊貼臀部及腿部，盡顯曼妙曲線。
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