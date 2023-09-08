舞台收集百件「珍藏」 Drake掟Bra狂迷做脫星

加拿大樂壇天王Drake今年7月開騷時有女狂迷向台上的他掟36G超大size的Bra，結果該女狂迷火速走紅。自此之後，一眾女歌迷「有樣學樣」，在Drake的巡唱上掟Bra給他，而他亦一直有將Bra珍而重之逐一留起，目前已收集逾百「珍藏」！

不足兩個月，Drake收集的Bra已「堆積如山」，前日他於社交網公開與數百個收集得來的Bra Bra合照，場面相當壯觀！照片中他攤開雙手在數百個不同款式、顏色、Cup數的「珍藏」前笑晒口自拍。不少粉絲爭相留言，其中有粉絲留言叫他不如開「內衣店」之外，更有粉絲直接表示：「兄弟，你贏晒！」

其他女粉絲有樣學樣

而「始作俑者」葡萄牙女粉絲Veronica Correia亦有於自己的社交網轉載Drake與Bra合照，她亦因向Drake送上「第一Bra」而走紅，事件曝光後，連成人雜誌都主動邀她拍攝裸照，不過，原來Veronica本身亦來頭不少，曾於葡萄牙選美，目前是咖啡店的老闆。近日她接受外媒訪問時首次講述向偶像掟Bra的經過，她表示其實最初並不想掟Bra，不過後來Drake意外從她身邊走過，並走到她前面，難得與喜歡的歌手近距離接觸，於是她毫不猶豫將身上的胸圍脫掉並丟到Drake腳邊，就是希望能夠得到他的注意，結果奏效被Drake拾起！自此之後，一眾女歌迷紛紛學她掟Bra博上位。