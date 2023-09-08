暢所欲玄：財官為算命之核心

人生在世，現今社會重錢財與官貴。世人問命，都是問錢財與前程為主，人事上，男問妻，女問夫，其他事務都是其次。十天干之五合，就是反應財官夫妻之現實。

甲己合，甲為木為陽為男，木剋土，甲木剋己土為合為我之妻財。己土為陰為女，被甲木所剋為官為夫。同樣道理，乙庚合，丙辛合，丁壬合，戊癸合。都是陽天干剋陰天干，為妻財之合。陰天干受陽天干所剋為官為夫。陰陽相剋則為財官夫婦。

為何財官夫婦在算命上，以相剋為理論，而不是相生之理論來表現出來呢？這就是人的天性，命理就是推算人在自然中之天性。人性是自私自利的，人是有控制慾的本性，被愛的本性。金錢就是大家可掌控的，錢財愈多的人，掌控的人事物愈多，錢財根愈少的人，掌控的人事物愈少。這就是財為我剋制，為我控制之神。

當人有了財庫之後，就想有萬人景仰的榮耀，這種無形的名譽、地位、權貴看似是虛幻的，但實際上，背後有錢財支援。被這種貴人所愛，自然可享受其背後之財，其背後的人事物之控制權。相生是先天而來，相剋是後天運作。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅