娛樂

疑被蜘蛛咬傷 黃翠如入院放膿
藝人黃翠如早前到有「危險之國」之稱的厄瓜多爾拍攝無綫旅遊節目《膽粗粗．HERE WE GO》，有日她的手指突然嚴重紅腫兼含膿，未能活動自如，為安全起見，她即到醫院求醫，順道體驗當地醫療水平。醫生估計她可能遭蜘蛛咬傷，即場為她放膿，翠如痛到咬牙切齒兼眉頭深鎖，十分陰功！
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