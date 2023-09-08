娛樂

舒淇海邊綻放 貴氣晒腹肌
女神舒淇早前在《第80屆威尼斯國際電影節》首度擔任評審，短短數天已換上多個靚靚造型出席活動，每個Look也艷光四射，非常搶鏡！日前她在社交網分享在海邊取景的靚相，以露腰上衣襯貼身長裙，打扮簡單優雅，更露出腹肌，網民大讚她多年來身材保持得宜，無負女神之名！
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