黎諾懿任兒子曳曳 被老婆詐型
藝人黎諾懿的好爸爸形象深入民心，近日他為無綫真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》擔任主持，笑言要為一眾港爸平反：「爸爸湊小朋友喺香港係少見嘅，喺佢哋唔知嘅情況下，做啲任務睇吓佢哋平時點處理。」節目找來育兒專家，讓大家更了解如何湊小朋友。
黎諾懿覺得不能太保護孩子：「我希望個仔後生做晒最曳嘅嘢，父母同你講好高跳落嚟會扭親好危險，你唔會信，試咗痛過咪唔會再做囉！（細個有冇百厭整親？）梗係有，單單都大鑊，返屋企畀人打到『九九金』。」不過，他直言太太對這種「放任教育」有微言：「老婆會哦我，佢絕對啱嘅，因為想保護小朋友，但我都唔係想有意外。」他認為沒有完美家長，最重要是從錯誤中學習，小朋友如白紙，但每張不同，要以不同方式教導。
感慨細路大得快
近年他轉往幕後發展，也是為了爭取時間陪囝囝：「做監製時間自己控制，拍劇唔容許咁。」他有感小朋友轉眼便長大，會有自己的世界：「依家仲會攬住我瞓，但仲會攬幾耐呢？我哋繼續專注喺大仔度，唔想佢覺得細佬出咗世就冇咗半個爸爸，會專登買嘢畀大仔，唔買畀細仔，然後叫大仔買份禮物畀細佬，佢會好主動，好錫細佬。」
人人做記者
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