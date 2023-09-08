黎諾懿任兒子曳曳 被老婆詐型

黎諾懿覺得不能太保護孩子：「我希望個仔後生做晒最曳嘅嘢，父母同你講好高跳落嚟會扭親好危險，你唔會信，試咗痛過咪唔會再做囉！（細個有冇百厭整親？）梗係有，單單都大鑊，返屋企畀人打到『九九金』。」不過，他直言太太對這種「放任教育」有微言：「老婆會哦我，佢絕對啱嘅，因為想保護小朋友，但我都唔係想有意外。」他認為沒有完美家長，最重要是從錯誤中學習，小朋友如白紙，但每張不同，要以不同方式教導。