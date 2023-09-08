獨家消息：搭檔「直播一哥」做評判 陳自瑤「降呢」學嘢

無綫「帶貨女郎」陳自瑤首次做內地綜藝節目，與超級網紅李佳琦齊齊擔任評判，獲對方送禮物開心又驚喜。面對現場由全國精選出來的「至強」帶貨參賽者，她自稱「小妹」，笑言要跟眾人學習。

無綫藝人陳自瑤（YoYo）成為帶貨女郎，日前應內地節目《中國新主播》邀請，到杭州擔任總決賽評判，同場有內地藝人林更新、張大大及內地超級網紅李佳琦。YoYo在社交平台留言：「在這個晚上，我看到幾位導師們的專業，我看到每位參賽者的熱血與拚搏，我還看到了自己的不足，再一次提醒我要努力提升與進步，此行令我獲益良多。」

受訪時，問到擔任主播評判的她有何準則？她說：「佢哋一共有11位參賽者進入總決賽，而且係由全國挑選出嚟，一啲都唔簡單，所以最後11位已經好強勁，其實我都係一個新人，真係冇資格評論佢哋，我都係學習中。當晚我評論佢哋時，有一句說話係：『佢哋除咗係參賽者外，仲係一個藝人。』我見到佢哋有唱歌、演戲，仲係好唔錯，喺現場真係好驚喜，所以其實小妹都係學嘢。」

李佳琦送禮破冰 YoYo坦言第一次參與內地綜藝節目就有機會與4位重量級導師一起任評判，感到開心又榮幸，並分享一些幕後小故事：「大會今次邀請我做評判，我非常開心、榮幸，我知道李佳琦係直播界一哥，同佢一齊做評判係超級興奮，亦好緊張。期間有個小插曲，喺我化妝嘅時候，突然有人開門，一開門竟然就係李佳琦老師，佢親自入嚟送禮物畀我，我真係好驚喜，好開心！」