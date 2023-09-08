鄧麗欣相隔16載再開騷 歌迷率先點唱

近年主攻影壇的女星鄧麗欣將回歸樂壇，11月中會舉行一場個唱，是她相隔16年後再次開騷！粉絲知道消息後表現興奮，瘋狂洗版留言點歌，並要求加場！

女團Cookies出身的歌手鄧麗欣（Stephy），由最初的9變4，到最後拆夥單飛發展，但她只曾於2007年假九展舉行演唱會，近年則主攻影壇，雖然多年來一直想再開個人騷，但只聞樓梯響。至今年6月，Stephy出席公開活動時漏口風表示將推出單曲，並計劃舉行個人騷：「對我嚟講係大件事，因為對上一次開個人演唱會已經係2007年嘅事。」上月底她再在社交網留言暗示：「最近做好多嘢都好神秘，冇咩嘢可以分享畀大家住，不過好快會陸續揭曉，唔使急，最緊要快。」有心水清的網民當時已留言問到是否準備開個唱。

用音樂對談 真相前晚在社交網揭盅，演唱會主辦單位公開一張蝴蝶圖並表示：「飛，而沒有離自己太遠」、「Stay Tuned~ 12 Nov 2023~」貼文一出網民即留言：「Miss咗07年，點估到要等16年……求求開多幾場……」更有不少粉絲趁機點歌。

本報就開騷一事聯絡Stephy，原來她現時身在外地工作，但難掩再會歌迷的興奮心情：「係呀！我開演唱會喇！相隔16年再開演唱會，心情係好開心、好興奮，因為呢段時間我喺台灣工作，所以拍攝之餘都要好努力備戰，希望到時可以有最佳狀態！今次演唱會會同大家一齊回顧番自己多年嘅改變，喺成長中發現最真實嘅自己。希望藉着今次演唱會帶畀大家一個唔同嘅體驗，踏出大銀幕，面對面用音樂同大家傾偈。」