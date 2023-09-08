蜜運反應大不同 何依婷風騷認愛 曾樂彤拍拖閃縮

同樣蜜運中的藝人何依婷及曾樂彤齊齊現身活動，何依婷表現大方，大讚男友之餘，更叫大家不要嚇走對方。反觀曾樂彤則愛得鬼祟，坦言是被以往公開拍拖的經驗嚇怕。

何依婷前晚現身時裝展，之前被拍得與男友現身廣州展覽活動的她，坦承雙方發展中：「嗰日我好想睇個展覽，所以一齊去。佢係我識咗好多年嘅朋友。（點解突然開始？）因為我哋都好得閒，同埋單身，佢嘅性格好好，發現可以做吓好朋友。」她對男友讚口不絕：「佢係我認識嘅異性中，性格最好嘅一個，同埋佢好聰明、情商又好高，好少見到佢發脾氣。（筍盤喎！）唔好講咁多，佢第一次畀人影到都緊張，唔好嚇走咗！」

相反，同場的曾樂彤講到與音樂人徐浩拍拖時，不停耍太極：「有講過（拍拖）咩？之前話咗唔回應，一直維持好好朋友關係。（點解咁避忌？）將來有好消息，一定同大家公布。（以前公開拍拖嚇怕咗？）都有啲關係。」

連詩雅英國度蜜月 另外，陳家樂與太太連詩雅的愛巢早前受颱風影響驚現「噴泉」，家樂笑說：「我首次有呢種經驗，之前又傷眼，太太話我哋結婚後經歷唔少風浪，我話過埋呢轉就冇喇！」又表示已計劃度蜜月：「落實去英國，我真係好想同太太一齊睇波。」

至於早前到日本拍攝節目的李佳芯笑說：「我好似曬黑咗，轉咗國籍咁。」又透露此行體驗瞓凶宅，陌生地方令她睡眠質素較差。