郭富城新愛駒以歌為名

天王郭富城愛車又愛馬，身為馬主的他過往養過的「愛的呼喚」、「舞士精神」均以其名曲命名，而現役「舞林密碼」則是演唱會名稱。最新一批新馬命名當中，郭富城愛駒命名為「著迷」，同樣以其名曲為靈感，英文馬名YOHOHO正是《著迷》的歌詞。