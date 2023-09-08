失聯逾20年 千里尋親 裕美日本重遇生父：死而無憾！

中日混血兒裕美成功千里尋父！與父親重逢一刻，她喜極而泣，坦言：「我死而無憾，人生在世一切都唔再重要！」她感恩父母一直沒有離婚，一家人如今終於團圓，父親表示愛兩母女千年萬年，至死不渝！

裕美與親生父親失聯逾20年，年前她放下恨意決心尋父，試過網上尋人及到香港日本領事館交資料等，皇天不負有心人，她近日終於成功尋親！她在社交網上載兩段與父親世紀重逢的片段，當中包括一家人拖手的影片及溫馨合照，令人不勝動容。她發文表示：「我得咗啦！我死而無憾，世上一切都不再重要。二十幾年沒見，我真的好想你，爸爸！久別重逢，百感交集，千言萬語盡在不言中。」她表示之後會經常回日本陪伴：「爸爸同我講，如果我哋喺香港唔開心，隨時回來住吧。」

裕美昨日受訪時仍難掩興奮心情，訪問期間收到父親來電，令她非常開心。她詳細分享尋親經過，指有網民發現一個與其父同樣名為「和田具久」的社交網帳戶，對方更以她的童年照為頭像，她曾嘗試聯絡，惟對方沒有回應。

媽咪同行 一家團聚 今次她到日本傾生意，媽媽突然表示想同行，並想重返舊居，整理行李時翻出一本筆記簿，內有父親3個不同的電話號碼，她嘗試致電但不得要領，其後再請日本朋友嘗試致電，沒想到竟然接通，裕美說：「可能爸爸覺得係詐騙電話，之後又失聯，喺出發去日本前都聯絡唔到。去到日本我就喪打，打咗好多次佢先接電話，我哋3個人傾咗40分鐘電話，但佢唔肯見我哋，我覺得佢都懷疑係詐騙，直至我將香港報道傳畀佢睇，因為有一家三口舊照，佢終於約我哋見面！」一家人重逢時，父親指通電話後興奮得凌晨時分都睡不着，直言很想念她們，裕美笑說：「我知道佢哋一直冇離婚，爸爸依家都係一個人，我哋臨走時，佢話好愛我同阿媽，仲話到死都愛，愛我哋千年萬年！我發現阿爸Sweet過阿媽，阿媽從來冇同我講愛我。」

裕美一家人今次相聚了4、5天，父親帶她們重返不少舊地方，而且每日都有致電找她，她笑說：「以前有仇恨唔鍾意爸爸，日文連聽都唔想聽，講又唔想講，但依家我要盡快學好日文。我好想返日本住，喺香港真係唔開心，但我建立咗好多嘢，又想搵多啲錢畀佢哋兩個，但阿爸話唔需要我畀錢佢，最想我開心同健康，但我覺得呢啲係我嘅責任，總之將來我會多啲返日本見佢！」