娛樂

樂宜大C級戲水

樂宜在泳池開心玩水，又飲番杯Chill吓。 樂宜在泳池開心玩水，又飲番杯Chill吓。
樂宜在泳池開心玩水，又飲番杯Chill吓。
擁34C驕人導彈的性感女神樂宜，憑火辣身材俘虜廣大宅男歡心，人氣高踞不下。最近她趁好天氣過大海玩水，趁機在網上大派福利，見她身穿布料甚少的連身泳衣，肚臍位置鏤空晒出誘人「川」字肌，又烏身倒奶戲水，半邊蜜桃若隱若現！她又化身氣質女神，上載多張手持香檳配無敵靚景的性感相，獲網民瘋狂畀Like。
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