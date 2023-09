韓團CNBLUE的同門師弟P1Harmony來港,前晚假旺角麥花臣場館舉行演唱會,是他們出道3年來首次在港演出。6子以紅黑型爆造型登場,一連唱出《Look At Me Now》、《Back Down》及《Scared》,其後隊長KEEHO帶領成員跟粉絲打招呼,他指今次雖是第一次來港,但已感受到大家的力量,JIUNG則用廣東話說:「好掛住你哋!」又賣口乖說:「香港嘅夜景好靚,但大家更靚!」成員之後為粉絲送上特別演出,其中JIUNG以美國已故樂壇天王米高積遜(Michael Jackson,MJ)的造型登場,與KEEHO及SOUL演繹MJ的《Love Never Felt So Good》。為了讓粉絲留下難忘回憶,本月27日22歲生日的KEEHO特別叫9月生日的粉絲一同起身,並與全場觀眾合唱生日歌,為各位壽星慶生,他又表示被港迷的熱情感動,承諾一定會再來港演出。