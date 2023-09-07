尊尼仔輪住送上門 三上悠亞一夜戰兩男

日本暗黑天后三上悠亞上月30歲生日從良後即爆緋聞，被斷正一夜連環大戰兩位尊尼男偶像，先讓組合Kis-My-Ft2的32歲成員千賀健永到訪香閨，再與組合浪花男子的21歲人氣成員長尾謙杜度春宵，實行大小通吃。

曾以真名「鬼頭桃菜」在偶像女團SKE48出道的三上，當年因與前尊尼男星手越祐也流出激咀照，被迫退團下海拍AV。鍾情靚仔的她口味不變，被爆再嗒尊尼偶像。上月31日晚上，千賀被拍到乘的士鬼祟夜訪三上豪宅，短敍約3小時閃人後，至凌晨3時由師弟長尾謙杜「接力」到訪三上香閨度春宵。他逗留逾10小時，直至翌日下午才離開，愛得相當癡纏。

秘密同遊韓國 據知千賀與三上於2、3年前經朋友介紹後，火速撻着發展地下情。今年6月，男方向身邊人透露與三上已分手，但仍不時借故到三上香閨，照顧對方愛犬。至於師弟長尾，則是近日才與三上發展親密關係，雖然2人年齡相差9歲，但長尾對三上相當迷戀，主動出擊力追。最近2人疑秘密同遊韓國，又被粉絲發現戴同款太陽眼鏡及耳機「洩蜜」。

三上向雜誌回應時強調自己單身，但未有否認兩男曾經到訪。而千賀與長尾所屬尊尼事務所則未有回應。尊尼事務所近期飽受性侵醜聞困擾，但2男依然唔生性鬧出緋聞，令粉絲十分失望。