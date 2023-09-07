暢所欲玄：為何好的名字特別重要？

名字是我們與世界聯繫的第一個紐帶，它不僅是一個符號，更是一個招牌，一種象徵，一個有巨大能量的集合體。為甚麼一個好的名字是那麼重要呢？

生辰八字的陰陽五行旺衰，與姓名中的陰陽五行組合遇到沖剋，將會直接影響一個人的命運，使其運途出現阻礙，如體弱多病、免疫力低下等健康問題；或出現性格上難以根治的缺陷，如暴躁、固執等，繼而影響時運，導致事事不順、懷才不遇或容易錯失良機等。

適合八字命局的名字，一個意境高闊、寓意呈祥，並與八字陰陽五行相配相生相旺的名字，才能稱之為好運名字，它是一筆取之不盡的無形財富，能夠相伴用者的一生。

從姓名學角度，姓名數理的暗示，確實對人生有各種影響。另外，玄學有所謂「先天命理不足，後天來補」的說法，從命理改運的角度，根據自身八字的五行喜忌選取適合的好名雅號，使得名字五行和四柱五行相互配合，就可以達到改運、助運、旺運的目的，是行之有效的途徑，尤其是身處低谷、懷才不遇的人，改名往往能帶來意想不到的收穫。

玄學名師黃楚淇