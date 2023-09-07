36G性感女星崔碧珈早前原定9月1日凌晨出發到東京旅行，但遇上超強颱風「蘇拉」，她乘搭的航班被迫一改再改，於機場等候超過10小時才順利登機。她原來的五日四夜旅程，在最終被迫縮短為三日兩夜，雖然她逗留了不足72小時，但仍與當地友人爭取玩樂時間打卡。