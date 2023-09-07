目露兇光入晒戲 周秀娜女神變囚犯 「寸寸貢」捱打

周秀娜（Chrissie）於電影《女子監獄》飾演女強人，因商業詐騙而入獄，而Chrissie亦坦言角色有一定難度，當中的挑戰是要由女強人變女囚：「監獄是截然不同的環境，需要用不同的方式適應，我角色其中的一個目標就是要生存下去，要在監獄中得到一個地位，是這個角色有趣的地方。」

Chrissie為演好角色，不惜放下靚女包袱，經常要目露兇光，表情又「寸寸貢」，她亦笑言角色很囂張，所以經常被打：「呢套戲真係有好多打鬥場面，但主要係我被打。」不過，Chrissie都有反擊的時候，其中一場便是與飾演獄中大家姐的李彩華大打出手，Chrissie打女上身，猛力勒住李彩華，相當兇狠！

陳瀅被封口狂喊 該片另一主角陳瀅，則演反叛女兒，與母親吳家麗誤會重重，兩母女監獄相遇，形同陌路，但有一場戲陳瀅因得罪獄中惡勢力，吳家麗受牽連被虐待，陳瀅看着對方慘況，被綁住口狂嗌狂哭，都相當入戲，對於吳家麗，陳瀅讚不絕口，指對方好人又專業：「家麗姐完全明點去做同演繹，好帶動到戲出嚟，加上今次係女子班，一班女仔好玩咗。」