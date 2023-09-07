中娛星動：黃曉明孭醉女郎斷正 Baby湊仔返學 難捨難離

影星Angelababy自與黃曉明離婚後，除了為工作打拚外，亦肩負起慈母的職責。日前，她被拍到親自帶兒子「小海綿」回校的實況，見她親自送兒進入課室後才緩緩離開，場面相當溫馨。

藝人Angelababy（楊穎）自與內地影帝黃曉明離婚後，經常被拍到帶着兒子「小海綿」出入，一時外出玩樂，一時帶兒子到片場爭取親子時間，身為慈母的她對兒子的成長相當重視。現在9月為小朋友的開學日子，Baby被學校的家長拍到她湊仔返學的一幕，畫面相當溫馨，只見她以熱褲上陣，長髮披肩又戴口罩和帽，裝扮低調，散發出一股青春味。她送兒子到教室門口，眼神注視着兒子走進教室後才依依不捨地離開，母愛滿滿。

同時，亦有網友曝光她與前夫黃曉明加入了家長通訊群組的截圖，亦公開了兩人社交帳號的頭像及備註名，揭露了原來小海綿英文名叫Max，家長們分別稱呼Angelababy和黃曉明做「Max媽媽」及「Max huang爸爸」。

前夫異性緣不斷 另一邊廂，離婚後的黃曉明生活亦多姿多采，除了拚命工作在娛樂圈繼續大展拳腳外，感情生活亦相當豐富。日前，他被拍得與內地影星姜文和香港藝人方中信等人聚餐，當他們離開時，竟發現黃曉明現身孭着一名疑似醉酒的女子上車。網友指當時其他人未有留意到這名疑似醉倒的女子，只有黃曉明一人承擔背起女子離開的責任，指他人品相當之好。