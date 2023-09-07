與林家謙打友誼波 張敬軒露腿熱身 肩負除衫重任

「撞樣二人組」張敬軒和林家謙昨出席拉闊音樂會記者會，軒仔極罕穿上短褲露腳毛，跟林家謙展開網球友誼賽，期間軒仔誤擊中場邊的啦啦隊隊員時，他口快快將「拉闊」音樂會噏錯為「叱咤」頒獎禮，隨即補鑊更正。

「露毛」的軒仔笑言不少人好奇他騷腿，其實他平時也會短褲上陣，問到活動預告有除衫表演，林家謙謂：「Ok，但只除面嗰件。」隨即射波給軒仔稱由他除衫，更大條道理指軒仔着短褲應除埋上衣才夠恒溫。談及他誤將「拉闊」講錯「叱咤」，軒仔謂因兩者皆是電台的代表品牌，又擔心要撲「叱咤」頒獎禮門票：「好難撲飛，因為媽咪啲朋友要幫手。」

生日被「問候」 有傳MIRROR將缺席各大音樂頒獎禮？軒仔即說：「人哋都冇話唔去，每個人成績、分數都係自己，冇話邊個係對手，其實多啲對手入選先夠好玩，唔好介意個賽果，要享受過程，今年唔得咪下年囉。」

談及家傭手誤在打風時傳「Pk sir」短訊給他，軒仔指現共有六位家傭，主要照顧年邁父母：「尤其爸爸有腳傷，要人24小時照顧，所以其實冇人整嘢畀我食。」又爆父母偏愛有商場的住所，或安排父母另覓居所。

最後，林家謙日前生日，但他婉拒自爆年齡，只透露當日和家人食飯慶祝，除收到祝福短訊外，還有「追債」訊息，他謂：「生日都搞歌，因為欠人好多歌，所以都有被人『問候』吓，依家終於還晒歌。」