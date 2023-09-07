莊子璇唔覺新聞負面 王怡然瘦晒復工 攞完獎即閃

應屆港姐亞軍兼最上鏡小姐王怡然，受父母生意失敗連累遭受針對，曾爆喊及缺席活動，潛水多天昨日復工，卻採取避談是非態度。同場的冠軍莊子璇則高EQ回應是非。

應屆港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈和友誼小姐姜依宁昨日連走兩場，先後到將軍澳的健康食品店及尖沙咀的醫美中心領獎。王怡然選後爆出父母在內地經營的補習社捲千萬走數風波，遭苦主聲討要求無綫褫奪亞軍之名，又批評其父願花3萬月租豪宅給她，卻冇錢還債，更爆出她是雙面人等是非。昨日「復工」的她面對鏡頭時強顏歡笑，略帶疲態，瘦到鎖骨、膊頭骨現形。接受司儀訪問時稱獲獎至今好開心及好驚喜，分享護膚心得是飲水和瞓覺。

王敏慈認「借出」朋友 王怡然於活動後不接受訪問，而莊子璇表示有問候對方，但不清楚她往後會否繼續不受訪。被指是非也不少的她，即反駁自己的新聞並不負面，對於網民對她樣貌和身材的人身攻擊，她認為大家審美眼光不同，自認五官不完美，但暫無意微調，只想減去Baby Fat和肚腩。至於遭批評打扮太MK，她秒回：「MK係好事，係香港文化，自己係年輕一代打扮。」

王敏慈則坦認決賽夜借了兩個朋友給王怡然作頂替，經她介紹認識後也是朋友，她說：「當日王怡然冇親人出席，工作人員很着急，才借出朋友。」在北京攻讀戲劇的她，前晚由北京返港，未來都會兩邊飛。而莊子璇今年是港大營養學系最後一年，承認因工作而昨日被迫走堂，今日則要走3堂，她乘機自薦：「希望公司安排我做有關營養嘅綜藝節目當實習。」