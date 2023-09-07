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王敏奕結婚4周年浪漫互動

王敏奕上載旅行相及看煙火的背影照，趁機會晒恩愛。 王敏奕上載旅行相及看煙火的背影照，趁機會晒恩愛。
王敏奕上載旅行相及看煙火的背影照，趁機會晒恩愛。
藝人王敏奕與丈夫曾國祥曾因工作分隔兩地長達一年，一度傳出婚變，前日是2人結婚4周年，王敏奕凌晨一口氣網晒4張合照，表現甜蜜，以行動力證感情不變，留言：「有你在我身邊，讓我成為世上最快樂、最感恩、最幸運的人。」曾國祥亦發表浪漫宣言：「願與你一起的時光慢慢的、慢慢的流逝。」
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