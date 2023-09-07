效法何廣沛 有拖拍會認 蔡思貝自認單身 要阿哥介紹

蔡思貝恭喜新劇拍檔何廣沛拍拖，又笑指希望哥哥幫她牽紅線，倘若日後感情穩定，不介意開心share。提到緋聞男友徐肇平，她斬釘截鐵否認關係，強調目前單身。

蔡思貝、吳偉豪、游嘉欣、陳嘉慧及孔德賢等，昨現身無綫新劇《你好，我的大夫》宣傳，眾人即場示範針灸及把脈。思貝受訪時透露，劇中其首位施針拍檔是涂毓麟，對方給予她極大信心：「我要針佢個肚，仲要針咗好多次，佢叫我放心。（有場戲拍檔何廣沛針咗你好多次？）係呀，講我病重，瞓喺度畀佢針，但因穴位好近骨骼，出現彈針情況，佢係咁同我講唔好意思。」

唔認同胞兄係男神 談到於節目《貝遊歐洲》內，其兄長首度曝光，結果被網民封為男神，思貝笑說：「我諗佢會好開心，但我唔覺囉，好多人都唔知我有個阿哥就真。佢移民咗去蘇格蘭17年，我都冇探過佢。（冇心肝。）我努力工作咋，呢10年都冇去過旅行，依家開咗關好啲，佢可以返嚟探親。」

她又指哥哥目前單身，記者笑指她可為對方介紹女友，她答：「不如佢介紹（男友）畀我好過啦。（徐肇平呢？）都話咗唔係。」談到何廣沛認愛，思貝表示恭喜他，問到若有拖拍可會效法對方直認？思貝即強調：「我單身㗎，不過有（男友）又開心嘅話，值得開心share吓。」

游嘉欣飛針嚇人 吳偉豪即場為游嘉欣施針，女方明言「標冷汗」，偉豪則說：「拍攝時真係有啲驚，自己針自己又要幫人針，如果針人出事就大鑊，有啲風險㗎。」他自爆首場「自針」戲，緊張到全身滴汗，嘉欣笑說：「有場戲我向何廣沛施針，點知支針飛咗落我個肚，鏡頭後佢直情滴咗滴眼淚出嚟。」