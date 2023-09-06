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Arabella Chi水着大晒身材
英國求愛真人騷《求愛島》（Love Island）的女模Arabella Chi憑火辣外表與身材，於社交網吸引過百萬名網友追蹤。她早前上載穿上黃色比堅尼擘髀跪坐在梳化的照片，留言表示：「佢比陽光更耀眼。」她亦換上紅色比堅尼，在露台搔首弄姿，輕撥秀髮，留言表示活得暢快：「呢個人生。」
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