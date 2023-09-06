攜未婚夫行紅地氈 Bella威尼斯踩場 搶「貓王嫂」風頭
美國女星Bella Thorne性感現身《第80屆威尼斯電影節》舉行的「貓王嫂」傳記片首映禮，雖然女主角Cailee Spaeny亦中門大開打扮示人，風頭難免被搶！
國際影壇盛事《第80屆威尼斯電影節》前日舉行《Priscilla》首映禮，美國導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）、「貓王嫂」普麗西拉（Priscilla）、於片中飾演「貓王嫂」的美國女星Cailee Spaeny以及飾演「貓王」的澳洲男星Jacob Elordi齊齊行紅地氈。Cailee穿上中門大開的白色長裙，不過風頭被與美國電影監製未婚夫Mark Emms到場的美國女星Bella Thorne搶走，Bella以露肩Tube白色長裙示人，大晒傲人曲線！該片獲觀眾站立拍掌7分鐘。
活地亞倫遭喝倒采
另外，美國導演活地亞倫（Woody Allen）偕妻子兼前養女宋儀，連同養女Manzie Tio與Bechet，出席他執導的法語片《Coup De Chance》首映禮。曾被指控性侵美國女星前妻美亞花露（Mia Farrow）養女Dylan的活地，雖然未曾證實犯案，但紅地氈仍然出現批鬥他的示威者，一邊喝倒采，一邊呼叫口號：「反對強姦文化」。活地於記者會上，表明不相信自己會被「取消文化」影響，認為其性醜聞沒有改變他的拍攝模式。其新片獲觀眾站立拍掌5分鐘。
而日本導演濱口龍介執導的新片《Evil Does Not Exist》，獲觀眾站立拍掌7分鐘50秒，反應甚為熱烈。
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