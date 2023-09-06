暢所欲玄：解除壓力「紅綠寶」

紅寶石、綠寶石都是大家熟悉的寶石，但結合紅綠兩種顏色，被稱為「二色寶」或「鴛鴦寶」的紅綠寶，相信大家較為少見，它是紅寶石及綠寶石的原生石，在玄學上擁有紅綠兩色的能量，可釋放壓力，對心情持續陷於低潮、無法自拔的人士特別有幫助，以便面對生活中的各種難題。

紅綠寶擁有紅寶石及綠寶石的力量，紅寶石能量強，可補充血氣，也可以提升判斷及分析力；而綠寶石發出的綠色光芒有紓緩疲勞的作用，有助減低壓力及理清問題的頭緒，擁有紅綠光芒的紅綠寶，結合上述的優點，除了有療養身心的效果，佩戴者會心情愉悅，積極向前，對事業發展也極為有利，從而達到財源廣進的作用。

挑選紅綠寶時，到底應以紅色為主，還是綠色為主？其實效果沒有太大影響，可以個人喜好顏色搭配進行選擇，長期佩戴有強化意志力及增加自信心的作用，也可防小人中傷、增加勇氣，邁步向前，並消除煩躁情緒，堅定人生目標和方向。從事公關或市場業務，以及網上銷售等工作的人士，長期佩戴也可增加個人魅力，克服內心的膽怯，強化領導能力，有助相關工作發展。

堪輿學家麥玲玲師傅