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黑人隨「職籃」復出
台灣前黑澀會成員大牙（周宜霈）早前指控11年前遭前老闆陳建州（黑人）硬闖房間性騷擾。於公眾視線消失月餘的黑人，社交平台沉寂2個多月未有更新，昨日突然發文宣告確定職籃赴東亞超級聯賽參賽，大批網友洗版式留言寸爆：「大牙加油」、「大牙對抗黑勢力」等。
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