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李雪瑩湯洛雯姊妹重聚
前港姐李雪瑩早已移居英國，近期相隔4年與老公回港探好友，並網晒與昔日在無綫認識的好姊妹湯洛雯、朱千雪、岑杏賢和楊秀惠的聚會照。眾人久別重逢當然開心，李雪瑩寫道：「謝謝女士們抽空陪我，大家都如此忙碌照顧孩子、家庭、又忙事業和其他種種，我們所有人都能夠同時聚集在一個地方，是非常難得。」
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