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龍門陣
朱慧敏大肚 被觀眾睇穿
朱慧敏雖然懷胎八月，但身材依然咁Fit！
藝人朱慧敏（Queenie）2021年幸福下嫁心臟科權威陳良貴醫生，昨日傳來喜訊已懷胎8個月。她擔任吃播時被觀眾發現，故決定公開，但未公布BB性別。圈中好友、撮合朱慧敏同老公的「媒人」林盛斌及王賢誌均一早知她懷孕，王賢誌及他的另一半周思聰更興奮大嗌：「咁咪好囉！」
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