張毓軒入戲深難自拔 王丹妮收工做自己 靠個女抽離

王丹妮與小師弟張毓軒拍攝新驚悚劇，劇中充滿血腥暴力，張毓軒無法抽離暴瘦3KG，王丹妮就慶幸女兒助她做回自己。對劇中帶出人性醜惡臉，他們自爆被人呃過，是鱷魚頭老襯底。

憑電影《梅艷芳》獲金像獎最佳新演員獎的王丹妮，與新演員張毓軒（Shin）在ViuTV新劇《那年盛夏我們綻放如花》中合作演姊弟，他們出自同一模特兒公司，屬同門且經歷過做模特兒的最窮日子。王丹妮試過戶口只有幾十元未能從櫃員機取錢，要用雞蛋及薯仔撈飯，為生計做過售貨員、快餐店及派傳單。Shin以前試過一邊做廚師，一邊做模特兒和演員，故兩人特別同聲同氣。

提到劇中只要「已讀不回」便會爆頭慘死，Shin談及要被血漿槍射臉的痛感，依然會不安：「拍攝時情緒好悲觀，3個月好抑鬱、好沉好頹，體重跌咗3KG。」王丹妮角色好權威，跟性格活潑的她不同，在鏡頭前她相信自己只是角色，收工做回自己：「見到個女就變番自己，同埋食自己鍾意嘅嘢。（平時會已讀不回？）我淨係會對老公已讀不回，想嚇吓佢，要佢心癢癢一陣先答佢，幾好玩。」

姊弟自爆被騙經歷 提到人生醜惡臉，Shin透露曾遇網騙呃錢：「我想買部2,000元的數碼相機，最後收到一部100元垃圾相機，好慘！」

王丹妮試過遇上自稱剛出獄男子扮慘，成功欺騙她的同情心：「我畀咗幾百元佢，同佢講加油，點知第二日經過又遇到佢在喊，雖然騙咗我善心，但我永遠覺得可能真係有需要嘅人要幫助，當用錢買咗佢演技。」