瀋陽出巡被指「佔道」 保安粗魯驅趕民眾 甄子丹無辜捱鬧

「宇宙最強」甄子丹演技了得兼武功高強，《葉問》系列電影令他在荷里活闖出一片天，今年更擔任奧斯卡金像獎的頒獎嘉賓，世界級武打巨星絕非浪得虛名。然而，向來親民的他日前到瀋陽出席活動時，獲大會安排逾10名保安人鏈式護駕，期間有保安大聲呼喝，惹來網民炮轟！

呼喝街上長者

當日子丹在社交網上載一張機場打卡相，預告在瀋陽出席活動，隨着活動開始，他在10多名保安護駕下隆重現身，邊行邊跟途人打招呼，態度相當親切，但保安疑冇禮貌兼不斷驅逐現場民眾，包括粗魯推Fans兼呼喝在路邊打電話的長者等，惹來網民及居民反感，紛紛鬧爆：「說實話場面不怎麼好看，也沒那個必要吧！」、「行人專用區公共資源，明星就可以佔道並喝斥路人？關鍵是行人專用區就沒太多人，根本沒必要。甄子丹好歹也是正經演員，怎麼也享受起這些了？」有人幽默笑問：「就這麼看不起甄子丹的功力嗎？」