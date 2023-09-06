9月6日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月06日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
姜麗文開卷有益
藝人姜麗文把握夏日尾巴到泳池暢泳，雖然是一件頭款式，卻是開胸設計，十分性感。她躺在沙灘椅上自拍，大晒堅挺的33C好身材，連網友都讚她是禾稈冚珍珠，身材好Hot。游完水後，她隨即專心溫習，見她埋頭苦幹做筆記，令粉絲很欣賞她的勤奮，還讚她手字靚添。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230906-0906_00282_034/姜麗文開卷有益
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc