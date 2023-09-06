藝人姜麗文把握夏日尾巴到泳池暢泳，雖然是一件頭款式，卻是開胸設計，十分性感。她躺在沙灘椅上自拍，大晒堅挺的33C好身材，連網友都讚她是禾稈冚珍珠，身材好Hot。游完水後，她隨即專心溫習，見她埋頭苦幹做筆記，令粉絲很欣賞她的勤奮，還讚她手字靚添。