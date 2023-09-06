與Frankie交情深冇芥蒂 AK膽粗粗 拍鬼片唔識驚

男團MIRROR成員AK被網民指「睇低」隊友Frankie，他前晚出席活動時，稱外界不了解二人關係，彼此友誼絕不會因此被離間及挑撥。說到拍鬼片，AK表示片場人來人往，故根本沒有驚的時候。

AK主演驚慄電影《七月返歸》前晚在apm舉行正式首映禮，有份參演的太保、譚玉瑛及沈殷怡等紛紛現身站台，更有數百粉絲到場為AK吶喊助威。自認怕鬼的AK透露拍攝時租用工廠大廈搭建屋村景作拍攝之用，現場不時人來人往，加上又焗又熱，令他唔識驚，更膽粗粗表示日後可以再接再厲。

問到拍攝時有否奇怪事發生？他說：「咁又冇，反而以前我喺韓國受訓，喺房朦朧見到一位隊友坐喺我床尾飲水，翌日我問佢，佢竟然話冇咁嘅事。」至於票房成績及謝票問題，AK坦言：「如果時間方面遷就到，我都想多啲謝票，了解吓觀眾嘅感覺。票房我有壓力㗎，壓力係來自大家嘅比較。」

沈殷怡不介意演情侶 談到回應MIRROR缺席頒獎禮時，AK指傳媒不應問Frankie，應該問「膊頭有花」的成員，有網民認為他踩低對方，AK說：「真係唔知我同Frankie嘅友情深度，幾句話就想影響我哋？冇可能！」11月將是MIRROR成軍5周年，談到慶祝活動，他笑說：「會有驚喜畀粉絲嘅。（傳言話你哋會喺主題樂園搞活動？）未知，等我搣番粒花先，大家問番隊長Lokman啦。」

曾與AK傳緋聞的沈殷怡，透露2人在戲中有對手戲，卻非情侶關係，問到是否接受演情侶？沈殷怡說：「冇所謂，視乎公司安排啫，多個演出機會都好。」