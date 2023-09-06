娛圈單打：天涯處處是芳草 轉頭溝件更加好

人逢喜事精神爽！TVB靚仔小生何廣沛（Matthew）劇接劇冇停過，《破毒強人》即將大結局，《你好，我的大夫》又緊接推出，人氣急升。他今年3月傳出被緋聞女友朱晨麗狠飛，二人關係急速降溫，正當大家替他不值之際，原來呢位靚仔早就不愁寂寞，被爆同美女PR撻着！

Matthew大方認愛，希望外界給予空間讓他們發展，網民亦紛紛送上祝福。新歡Sarah被指為公關公司創辦人，客戶包括多個國際品牌，人靚又多金。傳聞二人之所以搭上，乃係緣於Sarah經常送品牌禮物畀Matthew，Matthew亦不時在社交網發文幫忙宣傳，終於日久生情。

靚仔小生感情有着落，當然係開心事，之不過，Matthew同Sarah撻着的時間點就惹人遐想。點解咁講？皆因佢同朱晨麗3月先至傳出分手，但早在去年11月，有粉絲就撞破佢同Sarah蜜遊南韓。雖然佢同朱晨麗由始至終冇公開認愛，但外界早就認定Matthew衰在冇錢先至被狠撇，女方因此被貼上拜金標籤，家陣忽然另有新版本，究竟邊個飛邊個，可謂撲朔迷離。

不過咁，做得娛樂圈，話唔貪慕虛榮都冇人信，男又好，女又好，泊着個大碼頭，梗係好過一條友吊吊揈。若然另一半有米多金，兼且樣靚身材正，實在沒有拒絕的道理。所以呢，舊情人各自各精彩，大家送上祝福就好。

講開又講，Matthew 15歲已隨家人移民美國，大學主修會計，但天生靚仔難自棄，決定唔做會計師，回港報讀藝訓班。初時底薪只有8K，近年升呢男一，總算捱出頭。