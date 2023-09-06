火辣場口避得就避 蕭正楠預告激咀張曦雯 諗計使走老婆

藝人蕭正楠主演的劇集《破毒強人》收視勢如破竹，昨日他現身宣傳活動時透露，連影帝周潤發也有捧場，更大讚他有型！他又預告與張曦雯有火辣場口，播出時要支開太太黃翠如。

蕭正楠、張曦雯（Kelly）、張寶兒與郭柏妍昨日為無綫劇《破毒強人》宣傳，現場公布跨平台直播最高收視28點，是2023年兩線劇集單集收視冠軍，成績斐然，監製羅永賢坦言劇中主角不是死就是坐監，難以開拍續集，正考慮拍前傳。

阿蕭對收視大感滿意，打算搞慶功宴慰勞台前幕後，問到對結局收視有何期望？他表示沒想過，反而重視口碑，又自爆連周潤發也有收看：「日前黃日華生日，我哋一齊跑步，發哥出現送驚喜畀佢，話佢都有睇《破毒》，仲話我今次改戲路幾好，又話『乜你係咁型㗎咩？』，聽完好開心。（叫你唔好再搞笑？）佢話可以試吓呢啲戲路。」又笑言以往被好友曹永廉拖累型仔形象。

郭柏妍驚被監製飛起 另外，阿蕭預告與Kelly有激吻戲，問到如何打發太太黃翠如？他笑說：「睇佢嘅旅遊節目或者叫佢出去食飯，不過我諗佢唔會太介意。」Kelly指男友明白她的工作需要，但也不想對方看到親熱戲會不舒服，笑言也要打發男友：「不過佢太支持我，我開工唔喺屋企，佢都開電視睇，我懷疑佢尋晚可能睇咗我嘅接吻戲，所以突然話好掛住我。」

而監製透露將開拍《強人》系列，張寶兒因撞正預產期而未能參與，郭柏妍則暫未收到邀請：「我擔心冇份演，有機會問吓監製。」問到對大結局收視有何期望，寶兒揚言若有30點，便公布BB性別。提到拍檔何廣沛承認有圈外女友，兩人表示不知情，寶兒說：「完全睇唔到任何蛛絲馬迹，佢向來紅粉緋緋，精神奕奕。」