英文台節目表 明珠台

6:00 金融概要

7:00 新造電視

7:30 NBC世界新聞

8:00 金融概要

9:00 金融行情及交易直播室

10:10 金融行情及財經快訊

11:00 記住鄉愁第六季

11:35 金融行情及「一帶一路」知多啲

11:55 交易直播室

12:00 CGTN環球瞭望

1:00 金融行情及交易直播室

1:40 金融行情

2:00 樂宜居

2:30 金融行情及財經快訊

3:00 金融行情

4:00 交易直播室及金融行情

4:15 普通話新聞報道

4:30 新造電視

5:00 開心娜娜和月亮寶寶

5:30 忍者新丁

6:00 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅣ）

7:00 手語新聞報道

7:30 七點半新聞報道及天氣報告

7:55 財經消息

8:00 清心直說

8:30 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅣ）及「一帶一路」知多啲

9:30 傳奇女王伊利沙伯黃金盛世（PG）

11:50 晚間新聞

12:10 「一帶一路」知多啲

12:15 創新國度（ⅩⅢ）

12:40 中國24小時及世界真細小

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

