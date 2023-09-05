韓國寫真界新貴朴星樣子甜美，加上天然F Cup及白滑長腿，出道不久便廣受注目，去年她參加男士雜誌舉辦的封面女郎大賽後人氣持續上升，她乘勢開設收費網誌及個人頻道，吸引大批Fans訂閱。最近她分享多張靚相宣傳頻道，穿上低胸裝及背心等大玩真空誘惑，完美身材表露無遺，睇到Fans心心眼！