娛樂

朴星真空放電吸客

韓國寫真界新貴朴星樣子甜美，加上天然F Cup及白滑長腿，出道不久便廣受注目，去年她參加男士雜誌舉辦的封面女郎大賽後人氣持續上升，她乘勢開設收費網誌及個人頻道，吸引大批Fans訂閱。最近她分享多張靚相宣傳頻道，穿上低胸裝及背心等大玩真空誘惑，完美身材表露無遺，睇到Fans心心眼！
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