9月5日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月05日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
朴星真空放電吸客
韓國寫真界新貴朴星樣子甜美，加上天然F Cup及白滑長腿，出道不久便廣受注目，去年她參加男士雜誌舉辦的封面女郎大賽後人氣持續上升，她乘勢開設收費網誌及個人頻道，吸引大批Fans訂閱。最近她分享多張靚相宣傳頻道，穿上低胸裝及背心等大玩真空誘惑，完美身材表露無遺，睇到Fans心心眼！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230905-0905_00288_083/朴星真空放電吸客
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc