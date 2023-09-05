當選全夏最差演唱會 BLACK PINK法國出醜 Jennie「消失」3分鐘捱轟

紅爆全球的韓國女團BLACK PINK多次被批評演出欠誠意，近日又慘被法國傳媒狂踩，指她們今年7月在巴黎舉行的演唱會是今夏最差演出，成員Jennie更因「消失」3分鐘而被點名指不專業！

BLACK PINK去年10月展開世界巡迴演唱會，一年間在世界各地舉行共66場演出，總入場人次多達175萬人，不過成員很早便因跟不上舞步而被指「Hea演」，她們一於懶理，今年初於騷前3小時才抵港，完全沒有預留額外時間綵排。

近日有法國傳媒狠批BLACK PINK今年7月在巴黎舉行的演出差勁，該媒體評價今年5月至8月底在法蘭西體育場和巴黎拉德芳斯體育館舉行的演出，當中BLACK PINK於7月15日舉行的《BORN PINK》演唱會，被選為今個夏天最差的表演：「即使場館坐滿觀眾，演出卻不是那個水平，舞步太像教科書，成員之間欠缺溝通，經常出現走錯位的情況。」

韓媒Fans代平反 媒體又指拍攝成員的鏡頭很不穩定，令觀眾難以看清，又因中場休息次數太多而令人很難投入。報道講到Jennie在尾段的講話環節返回後台約3分鐘，令演出暫停，留下3名成員與Fans互動，認為她欠專業！

不過韓媒質疑法媒的說法，因Jennie當時只是返回後台更衣，韓國Fans亦紛紛為偶像護航：「用3分鐘空檔時間跟Fans互動真的有問題嗎？」、「她們也需要時間跟Fans聊天，趁機喘口氣。」至於Jennie依然深受廣告商歡迎，她為美妝品牌拍攝的新廣告照昨日曝光，赤腳上陣躺在地上，散發高貴優雅魅力。