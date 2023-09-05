暢所欲玄：癦痣

通常在人的面上或多或少都會有一些癦痣，雖然是一粒小小的癦痣，有時也會影響人的命運。當然，必須觀看此癦痣是吉或是凶而決定。

一般吉的癦痣多會是略高於皮膚，其顏色不論是黑色或紅色，都是有光澤潤亮有氣，有時於癦中也會生長毛。

相書有云：癦之所在如泥土，若土地肥沃便長出草木、如土中瘦脊無氣，自然下陷而不長草木了。所以，凶的癦痣多是平面而無光潤、為暗啞而無氣。

在相書上有言，面無善痣，身無惡痣，意思指面上的痣為凶的多，身上的痣多為吉。所以，若痣的所在位置不理想，便要時刻注意，若可以的話便應除去。

當然，除去了並不代表不吉之事不會發生，可能只是較輕微些。同時，在除去癦痣時也要注意，不可以留下疤痕，否則，可能情況會更嚴重。

一般而言，若是很小的痣，如針頭一樣，可以不用理會，因影響極微，除非大如火柴頭，才需要考慮除去。

當然可以選擇不除去，作為警剔自己也無不可，時刻留意不吉之現象，若除去了，自己反而放任了，後果也可能是不好的。

玄學家伍立群