回巢唔爭做「一哥」 鄭俊弘嫌唱劇集歌冇靈魂

歌手鄭俊弘（Fred）相隔2年重投無綫唱片公司，並推出新歌《左搖右擺》。日前接受專訪時，他覺得回娘家仍然有新鮮感，除唱片公司名由「星夢」改名「TMG」外，團隊亦是全新班底，他解釋當初不續約的原因：「之前唱嚟唱去都係劇集歌，冇乜靈魂，樂小姐（高層樂易玲）都有幫我搵咗間大唱片公司，但何生（高層何麗全）話我喺公司有咁多年，又有咁多首歌，不如返嚟，我都覺得佢講得好啱，依家仲畀咗好大自由度我，話唔會再受干預唱咩歌。」不過他強調非抗拒唱劇集歌。

大呻出歌成本貴 問到身為「6億駙馬」的他為何不考慮自組唱片公司？Fred竟然呻窮：「成本好貴，一首歌最少要12萬，但仲未計宣傳費喎，太太（何雁詩）之前做獨立歌手都好辛苦，其實做歌手只有付出。」現時有唱片公司做後盾，可以推出新歌是最完美之事。至於同公司的吳業坤被指是唱片公司「一哥」，現回巢可打算取代對方地位？他相當佛系地說：「唔係用呢個諗法去做歌，一唔一哥，攞唔攞獎都唔係咩啫，有獎梗係好，但唔會因為攞獎而做歌，最緊要做好自己先。」

他不諱言無綫力捧《聲夢傳奇》出身的炎明熹、姚焯菲及《中年好聲音》的周吉佩等是理所當然，因樂壇需要年輕新血，而《中》的歌手的確大受歡迎。問可擔心資源被分薄，他隨緣謂：「一定會分到資源嘅，相信唔係分到丁點咁少，多過丁點啦，唔通上去同樂小姐發忟憎鬧咩？」