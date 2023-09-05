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李蘊着泳衣唔落水
藝人李蘊最近頻頻晒身材，繼之前晒一件頭水着後，最近又在社交網上載泳衣照，雖然依然是一件頭款式，不過胸下及腰側開窿，睇到都涼透心，她寫道：「分享幾張珍藏先，買泳衣唔係用嚟游水㗎喎！」認真講出着泳衣的真諦。李蘊雖然已有一子一女，但身材保養甚佳，網民讚她是美麗媽咪，又誇她身材正，是夢中情人。
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